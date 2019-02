Frimærker om formiddagen trækker folk i Ringe

Ringe: Frimærkeklubben i Ringe holder formiddagsmøde onsdag 13. februar kl. 10. Denne dag fortæller et af klubbens medlemmer om sit samlerområde, ligesom der bliver mulighed for at bytte frimærker.

Formand Kim Jensen fortæller, at der er kommet godt gang i formiddagsmøderne, som startede i efteråret 2018. Møderne har øget antallet af fremmødte, så Ringe Frimærkeklub i kraft af både formiddags- og aftenmøder, nu har flere deltagere, end der har været i de foregående år.

Interesserede skal tilmelde sig via klubbens hjemmeside på www.ringefrim.dk - så der er tilstrækkeligt med rundstykker og kaffe. /exp