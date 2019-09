Frem med løbeskoene: Så er der motionsløb i Allested-Vejle

Allested-Vejle: Har sommeren været lidt for god, så er der mulighed for at få løbet både grillpølser og rosévin af sig.

Den 4. september arrangerer Vejle S.G.&I.F. nemlig motionsløb.

Det foregår klokken 18.30 med start og slut ved Allested-Vejle Fritidscenter.

Tilmelding kan ske fra klokken 17.30.

Det koster 20 kroner for løbere til og med 14 år, og det koster 40 kroner, hvis man er 15 eller derover.

Man kan vælge mellem to ruter: Fire kilometer på asfalt og markvej eller 10,6 kilometer på asfalt. Der er depot halvvejs.

Der er mulighed for bad og omklædning, og der er let forplejning efter løbet, oplyser arrangørerne.