Fransk humanist i centrum ved foredrag i Det gamle Bibliotek

Faaborg: Torsdag den 10. januar kl. 19 kommer filosof Søren Gosvig Olesen, SDU, for at fortælle om en af de store humanistiske nytænkere franske Michel Foucault. Det er Faaborg Folkeuniversitet, der har inviteret Søren Gosvig Olesen og nu indbyder til foredrag i Det gamle Bibliotek i Grønnegade, hvor der er åbent for alle for entreen 80 kroner.

- Michel Foucault er en, som kan gøre os klogere på, hvor vi kommer fra. Han skriver historien om alle de former for viden og magt, som ligger i vores institutioner, vores bygninger, indbyrdes forhold, talemåder, osv. I Danmark siger alle "italesættelse" – det er hans ord. Og på universiteterne skal alle bedrive "diskursanalyse" - det er også Foucaults begreb, fortæller Søren Gosvig Olesen i en pressemeddelelse.

Søren Gosvig Olesen vil i sit foredrag belyse, hvor Michel Foucault selv kommer fra. Det vil komme til at handle om den franske tradition for filosofi med henblik på videnskaberne og deres historie.