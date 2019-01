Fræser rundt under gulvbrædderne: Gamle huse i Faaborg hærges af rotter

- Rotterne kommer op dér, hvor vandrøret til min vaskemaskine kommer op. Jeg har ikke isoleret under gulvet, og jeg kan høre dem fræse rundt dernede under gulvbrædderne i min stue, fortæller Ditte West.

- Nu har jeg fem morgener i træk fanget en rotte i fælden her, siger Ditte West i Kapellanstræde 8 og peger ind under køkkenvasken.

På Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside kan man læse følgende om rottebekæmpelse:Firmaet Kiltin bekæmper rotter for Faaborg-Midtfyn Kommune. Bekæmpelse vil blive foretaget, hvor der er rotter. Rottebekæmpelse sker i øvrigt kun efter anmeldelser om rottetilhold. Hvis du ser en rotte, skal du derfor anmelde det. Kun autoriserede personer, eller personer der er undergivet en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar, må bekæmpe rotter med kemiske midler. Der må derfor ikke udleveres rottegift til borgerne. Man kan kontakte Kiltin på telefon 33 98 66 32. Telefontid mandag-torsdag 8-6 og fredag 8-14. Uden for telefontiden har man lov til på egen hånd at tilkalde en person, der er autoriseret til at have med rottekæmpelse at gøre. I så fald skal man udfylde en erklæring, som man ligeledes kan downloade på kommunens hjemmeside.

Det er her i fælden under køkkenvasken, Ditte West har fanget en rotte fem morgerne i træk. Foto: Palle Søby

- Men vi synes ikke, kommunen gør nok ved rottebekæmpelsen. Vi vil gerne skubbe lidt til dem. Vi vil gerne have, at der bliver gjort noget, for det er ikke holdbart det her, siger Hanne Darling.

- Og en af de andre naboer i Kapellanstræde så for tre uger siden en rotte på et bord i sin gårdhave, tilføjer Hanne Darling, der bor i nummer 12.

Hun taler ikke kun på egne vegne, men har været rundt i gaden hos nogle af de andre beboere for at høre, om de også har oplevet rotter.

Hul i kloaksystemet?

Helt tilbage i 2016 havde Ditte West også problemer med rotter. Dengang kontaktede hun ISS, og der blev lavet tv-inspektion af kloaksystemet. Det viste sig, at der var et brud på røret ved Ditte Wests nedløbsrør, hvor rotter kunne komme ud af kloaksystemet.

Der blev også konstateret en sætningsskade på huset, og der blev af to omgange stampet op med i alt en kubikmeter grus.

ISS konkluderede i rapporten, at der måtte ligge et skjult stik eller kloakskade på det offentlige kloaknet, hvor rotterne kunne slippe ud.

På baggrund af det ville FFV lave en tv-undersøgelse af kloaknettet i gaden.

- Fra FFV har jeg nu fået at vide, at de vil prøve at sætte en såkaldt wise-trap op i hovedledningen op mod Grønnegade for at se om der er rotteaktivitet i hovedledningen, fortæller Ditte West.

- Jeg tror, det må være på grund af nogle utætheder i det offentlige system, at vi nu oplever det her problem med rotter, siger hun.

Linda Enevoldsen, indehaver af Tøj og Kunst i gågaden, bekræfter, at hun fandt en død rotte i kælderen.

- Og i foråret havde vi to rotter, der blev skudt. Men jeg skal også have fat i rottefængeren, for jeg er lidt bekymret for, om rotterne i bygningen med ishuset kommer ind til mig, siger hun.