Fra skrivemaskine til skærm: Karin fejrer 40 år i avisens tjeneste

Karin Bak Fredskild, 65, blev ansat på Fyns Amts Avis for 40 år siden. Egentlig var det blot for en kort periode, men hun blev så grebet af avisbranchen, at hun blev hængende.

Faaborg: Er der noget, der er værd at vide, så ved Karin Bak Fredskild det. I hvert fald når det kommer til livet og hverdagen i mediehuset i Kanneworffs Gaard i Faaborg. 31. maj kan Karin Bak Fredskild fejre 40-års jubilæum på avisen, hvor hun udover at fungere som husets blæksprutte er ansat som salgssupporter og receptionist. Her er hun behjælpelig med salgsarbejdet til alle mediehusets udgivelser fra Fyns Amts Avis, Fyens Stiftstidende, Ugeavisen Faaborg til fyens.dk og ugeavisenfaaborg.dk samt diverse magasiner. Og hver dag har hun kontakt med kunder, kolleger, annoncører, læsere og alle andre, der har deres gang på matriklen. - Jeg har altid været rigtig glad for kontakten med mennesker, og det trives jeg godt med. Mange af dem, der kommer her, har jeg kendt i rigtig mange år. Gennem de 40 år har jeg generelt lært Faaborg rigtig godt at kende, og Faaborg er min by. Jeg elsker Faaborg, selv om jeg aldrig har boet her, siger Karin Bak Fredskild, som er bosat i Rødme ved Stenstrup. Da Karin Bak Fredskild som 25-årig blev ansat på Fyns Amts Avis, der på det tidspunkt lå i Østergade, var det egentlig tænkt som værende for en kort bemærkning. - Men jeg blev hurtigt glad for arbejdet, fortæller hun. Dengang var hendes opgave yde abonnementsservice og at styre budekorpset, der bestod af 70 bude i alderen fra 10 år og opefter. Der skulle ansættes, findes vikarer og i nogle tilfælde også fyres. Siden kom også tryksagsomdelingen med 50 bude under Karins vinger. - For nylig kom en dame ind her på avisen og sagde: "Guuuud, sidder du her endnu". Det viste sig at være et af de gamle bude, griner Karin. - Det er sjovt at støde på nogle af dem fra dengang, som nu er blevet voksne.

Glad for deadlines Efter Karin Bak Fredskild havde været ansat på Fyns Amts Avis nogle år, tiltrådte Egon Sohnesen som salgschef, og da blev Karin hevet ind i salgsafdelingen. - Det var fantastisk, og der fik jeg lov til også at bruge min kreativitet, når der skulle udtænkes annoncer. Jeg har levet et langt arbejdsliv med deadlines, og det passer mig rigtig godt. Enten kan man lide det, ellers holder man hurtigt op, siger hun. Avisbranchen har været i rivende udvikling i de 40 år, Karin Bak Fredskild har været en del af den. Da hun begyndte, foregik arbejdet på en Olivetti skrivemaskine, nu foregår alt på computerskærme, og bunken af breve er byttet ud med en elektronisk mailbox. - Jeg har læst merkonom i data, så den teknologiske udvikling har altid ligget godt til mig. Der sker hele tiden noget, og derfor har jeg heller aldrig haft behov for at finde mig et andet arbejde, siger hun. Det faglige arbejde har også fyldt meget for Karin Bak Fredskild. Hun er næstformand i a-kassen Frie, hovedbestyrelsesmedlem i fagforeningen Frie og regionsformand på Fyn for 2500 medlemmer.

Haven må vente Karin Bak Fredskild er for nylig fyldt 65 år. Privatlivet deler hun med sin partner, Kaj Egon Henriksen, og hans søn Martin. De er bosat på et hobbylandbrug i Rødme uden for Stenstrup, hvor der både er gæs, høns og kat at passe. - Og så har vi et stykke mark og en traktor. Og en stor have, som vi prøver at tæmme. Det er der, jeg skal bruge min tid, når jeg går på pension, siger Karin Bak Fredskild. Hvornår det bliver, ligger ikke fast endnu. - Jeg stopper med det faglige arbejde i sommeren 2020, og så må vi se. Jeg er ikke nået dertil endnu, at jeg er træt af mit arbejde. Så længe jeg er frisk og rask til at passe det, så vil jeg gerne det, siger hun. Ud over de hjemlige sysler bruger Karin Bak Fredskild også noget af sin fritid på en passion, som hun deler med sin partner: Veteranbiler. I deres Ford Taunus fra 1962 kører de gladeligt rundt til træf cirka en gang om ugen.