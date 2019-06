Fra indre København til enden af grusvejen: Ny kirkegårdskonsulent vil nyskabe brugen af kirken

Et ønske om at komme tættere på naturen og skabe sig en anden livsstil gjorde, at Fanny Møller rykkede ud af det pulserende København sammen med sin familie og til Midtfyn for enden af en grusvej i Ølsted. Her har de skabt deres eget selvforsynende økologiske landbrug med højlandskvæg, slagteænder og kyllinger.

- Det er selvfølgelig en stor livsstilsændring, men det føles også meget rigtigt. Fyn har den fordel, at alting er lidt mindre og mere miniput-agtigt her, og det gør, at det får en meget mere menneskelig skala, fortæller Fanny Møller.

- Jeg kan godt forstå, at de unge flytter ind til byen, jeg har jo selv været der, men jeg føler mig også fremmed nu, når jeg kommer tilbage. Jeg synes, det er dejligt at se på udefra. Folk er jo utrolig smukke i København, de er lækkert klædt, og kaffen smager afsindigt godt, men jeg skal ikke være der så længe, før jeg længes herud igen, fortæller Fanny Møller om sin nye tilværelse på landet.

For halvandet år siden valgte Fanny Møller at trække stikket fra Indre By i København og flytte til en bondegård halvanden kilometer ud af en grusvej lidt uden for Ølsted på Midtfyn.

En velkomstkomite bestående af Fanny Møller, Frits og Freddy, hendes to jagthunde på 5 år og 10 måneder, de to sidste væsentligt mere undersøgende, kommer gående gennem det høje græs ud fra gårdspladsen ved den store hvide gård. På et stort grønt område ved siden af gården går ænder og kyllinger frit rundt mellem frugttræer og krydderurter.

Fanny Møller bor lidt uden for Ølsted sammen med din 11-årige søn, eksmand og snart flytter hendes mor også ind.Hun er uddannet landskabsarkitekt fra Københavns Universitet. Hun har en overbygning i Urban Forest and Urban Greening fra Sverige. Hun har studeret i New Zealand. Herudover har hun en bachelor i kunst fra et tysk kunstakademi. Hun er også uddannet projektleder. Hendes uddannelser har æstetik og natur i fokus. I fritiden fisker hun og går på jagt. Hun har senest været på jagt i Afrika. Udover at arbejde som kirkegårdskonsulent, som ikke er en fuldtidsstilling, arbejder hun som landskabsarkitekt, skribent og med marketing. Hendes bondegård er certificeret økologisk, og de er selvforsynende med kød. Planen er, at gården også skal være en indtægtskilde en dag. For eksempel til brug til events, selskaber, foredrag og yoga.

Fanny Møller kalder sine skotske højlandskvæg for kælebasser. Især Lasagne som hun kæler med her, er glad for at blive nusset. Dem, der skal slagtes, navngiver de efter retter. De har fire kvæg i alt, og når de skal slagtes, er det Fanny selv, der står for det. Foto: Louise Holmgaard Nielsen

Efter halvandet år på den certificerede økologiske bondegård er familien selvforsynende med kød, og køkkenhaven strækker sig over et efterhånden stort areal, men det kræver et stort arbejde at holde styr på både job, gård og familie.

- Hvad er det for en livsstil, vi byder os selv og vores familie, vores forældre og især vores børn. Hvorfor er det så vigtigt, at vi kommer på en smart ferie i forhold til den dagligdag, vi har sammen, hvis den bliver så forjaget, fordi man skal skrabe penge sammen, eller hele tiden tænke over, hvad naboen nu også tænker, hvis ens forhave ikke er ukrudtsfri. Det var også en del af den helhed, der gjorde, at vi flyttede herover, siger hun.

En af grundene til det store skift fra København til Midtfyn var blandt andet, at familien gerne ville bo som en storfamilie under samme tag. På gården bor der udover Fanny Møller og hendes 11-årige søn, hendes eksmand og hendes mor flytter også snart ind. Det er vigtigt for Fanny, at det nære er i højsædet. Om ukrudtet lige er fjernet, eller om det er den rigtige bil, de kører i, er ret ligegyldigt for hende.

På sigt skal der anlægges en sø på den seks hektar store grund ved gården, men indtil videre må ænderne bade i en båd, som er lige så god til at holde vand ude, som den er til at holde det inde. Foto: Louise Holmgaard Nielsen

Holistisk tankegang

Det tog knap et år at finde den 300 kvadratmeter store gård med store grønne marker som den nærmeste nabo, og med seks hektar har familien også mulighed for at have både skotsk højlandskvæg, slagteænder, kyllinger og heste. Alle dyr undtagen de store kvæg og heste går frit rundt på ejendommen. Det er tydeligt, at det er den holistiske og bæredygtige tankegang, der præger gårdens drift.

- Jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi får tænkt den tanke, hvordan kan jeg bidrage til at få det samfund, vi gerne vil have, og der kan danskerne godt være meget prisbevidste på den ikke så gode måde, hvor de gerne vil have de her fem kyllinger for 100 kroner, men de går også meget op i dyrevelfærd, og det har jeg bare så svært ved at få til at stemme overens, fortæller Fanny Møller og uddyber:

- Den eneste måde, vi kan lave en forandring, er ved at gøre noget selv, og det er det, vi i vores familie har afgjort selv, og derfor bor vi nu for enden af en grusvej med fire kødkvæg, jagthunde og hvad der ellers kommer, siger hun med et smil.

Hvor denne tankegang kommer fra, kan Fanny Møller ikke forklare. Hun er nemlig vokset op i hjertet af København, så det er meget "learning by doing".

- Det er noget, der kommer efterhånden, og vi er så heldige, at vi har gode naboer, som vi kan spørge til råds, fortæller hun.