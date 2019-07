Fra hoteldirektør til hotelejer: Charlotte Stiller køber Hotel Faaborg

Efter en årrække som direktør på Hotel Faaborg Fjord bliver Charlotte Stiller nu selvstændig. Sammen med ægtefællen Christian køber hun Hotel Faaborg for 3,5 mio. kroner.

Faaborg: Det er en drøm, der går i opfyldelse, når Charlotte Stiller (52) sammen med ægtefællen Christian (52) inden længere kan kalde sig hotelejere. Den 1. september overtager de nøglerne til Hotel Faaborg, som ægteparret Linda og Peter Stærke har drevet siden 2005. 3,5 millioner kroner har de nye ejere givet for hotellet. - Jeg får lov at leve en drøm ud. Min forældre var selvstændige, og jeg har, siden jeg fik mit allerførste job, haft den der i mig, at én dag... og jeg skulle altså blive 52 år, før den dag kom, fortæller hun. Da hun blev ansat på Hotel Faaborg Fjord i efteråret 2014, var det med en agenda om måske en dag at kunne købe det. Men det er pengepungen ikke til, og det lille charmerende Hotel Faaborg har hun altid haft et godt øje til. - Jeg har været forelsket i det lille, fine hotel på torvet i Faaborg, siden jeg så det første gang. At få den her chance er bare fantastisk, siger - en meget glad - Charlotte Stiller. I årene som direktør på Hotel Faaborg Fjord fik hun vendt udviklingen, så hotellet de seneste tre år har givet overskud. Men det har kostet kræfter, og i foråret tog hun en dyb indånding, efter hun havde været ramt af stress. Den 31. maj sagde hun sin direktørstilling op med fratrædelse til 31. august. - Jeg sagde op til ingenting, men jeg trængte til luftforandring. Men da jeg begyndte at åbne op for mit netværk, gik der ikke lang tid, inden jeg hørte, at Peter og Linda (Stærke, red.) måske var interesseret i at sælge Hotel Faaborg. Så i midten af juni tog det form, fortæller Charlotte Stiller. Hendes exit fra Hotel Faaborg Fjord blev ikke helt, som hun havde planlagt og håbet på. Den 11. juli blev hun nemlig bortvist af ejeren, og det kører der i øjeblikket en sag om, idet Charlotte Stiller mener, at bortvisningen var uberettiget. - Men jeg bliver nødt til at sige "ingen kommentarer" til det. Der kører en sag, siger Charlotte Stiller.

Reception Charlotte og Christian Stiller overtager nøglerne til Hotel Faaborg den 1. september.Den 2. september fra 14 til 17 holder de en reception.



Charlotte Stiller fortsætter som formand for foreningen "Vores Faaborg & Egn"

Linda Stærke glæder sig til at få tid til at lave noget andet end at drive hotel og restaurant. Foto: Bent Warncke

Charlotte på fuld tid Hotellet køber hun sammen med ægtefællen Christian, der dog forsætter i sit job som rejsemontør for Sanovo Technology i Odense. - Det bliver mig, der bliver fuld tid på hotellet, men Christian kan godt få et lille skilt, hvor der står vicevært på, lyder det drillende fra Charlotte Stiller. Viceværts-kasketten kan Christian godt tage på med det samme. Hotellet har 10 værelser, og inden årets udgang skal otte af badeværelserne moderniseres. Her kommer den smedeuddannede Christian givet på arbejde. - Men ellers vil der ikke ske de store forandringer. Vi kommer ikke til at endevende det hele, og som udgangspunkt kører vi videre, som det foregår i dag. Måske gør vi lidt mere ud af den franske stil, der er i restauranten. Den er jeg helt vild med, siger Charlotte Stiller. Planen er at drive Hotel Faaborg som et morgenmadshotel, hvor hun selv står i køkkenet fra morgenstunden og springer ud som stuepige senere på dagen. - Men der er jo en superfin og smuk restaurant, så noget af det første, vi gør, vil være at sende en føler ud, om der er nogen, der har lyst til at drive restauranten. Det skal i givet fald være på lejebasis. Der sker så meget i Faaborg i øjeblikket, at det også er attraktivt for nye restauratører at komme hertil, siger hun. Og så sender hun i øvrigt en venlig hilsen til Faaborg-Midtfyn Kommune. - Jeg bliver nødt til at rose Faaborg-Midtfyn Kommune, der reagerede fra dag til dag, da vi skulle have ændret en servitut omkring en brandudgang i forbindelse med handlen. Det skete prompte, og det betød, at tingene klappede for os i forhold til banken, fortæller hun.

Vil sælge Magasingården Linda Stærke lægger ikke skjul på, at hun og ægtefællen Peter også er glade for at sælge hotellet. Det har været hårdt - men også sjovt - at drive hotel og restaurant i Faaborg, men parret har også lyst til at prøve noget andet efterhånden, siger Linda Stærke. -Men vi er utroligt glade for, at det er Charlotte Stiller, der overtager hotellet, som jo har været vores lille barn i mange år efterhånden, fortæller Linda Stærke. Parret overtog Hotel Faaborg i 2005, og de har siden drevet både hotellet og naborestaurationen Magasingården, der ejes af Svend Munkedal. Magasingården driver de videre som café og restaurant. - Men det har vi også sat til salg, og så må vi se, hvad der sker. Men vi fortsætter med Magasingården, indtil der er en ny, der tager over, siger Linda Stærke. Skulle man gå med tanker om og lyst til at kaste sig ud i restaurationsdrift på torvet i Faaborg, kan restaurantdriften i Magasingården købes for 880.000 kroner. Dertil kommer en månedlig husleje på 15.000 kroner. Med i lejemålet følger der to lejligheder.