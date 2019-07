Fra gangsti til svinesti: Groft hærværk rammer Ringe bymidte igen

Ringe: Endnu en gang er et område i Ringe blevet brugt som tilholdssted for nogle, som ikke opfører sig særligt pænt. Denne gang er det gået ud over en mur og et skur mellem kapellet og kulturhuset på Centrumpladsen.

Et stykke af en gangsti, som fører ind til kulturhusets gård, er blevet godt og grundigt hærget.

Muren ved indgangen til gården er blevet brudt ned og smadret i tusind stykker - hvad der har krævet en vis portion viljestyrke. For det er en stor mur, cirka to gange fire meter med to lag mursten.

I skuret ved siden af muren har gerningsmændene også været kreative. Her er gamle bildæk lavet om til stole, som er placeret rundt om et hjemmelavet bålsted.

Hele området flyder med murbrokker, skrald og afbrændte færdselsskilte. På de mure, der trods alt stadig står, er der malet med graffiti.

- Ifølge anmeldelsen har det været et stort problem på stedet gennem en længere periode. Så vi vil da meget gerne have tip, hvis nogen har set eller hørt noget, siger politikommissær Anders Lundegaard, Fyns Politi.

Hvis man har oplysninger, kan man ringe til Fyns Politi på telefonnummer 114.

Muren ejes af Ejendomsselskabet Rantzau A/S i Svendborg. Bygningerne var lejet ud til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Det seneste hærværk er sket hen over weekenden fra fredag klokken 15 til mandag klokken 8.30.

- Så det tyder på, at der er nogle, der holder til der, og så har de moret sig med at lave hærværk, formoder Anders Lundegaard.