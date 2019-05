Fra Sydfyn til Midtfyn: Helge er ny forstander på Ryslinge Høj- og Efterskole

- Helge har en solid efterskolebaggrund og har vist på Faaborgegnen, at han kan drive en efterskole efter vores hoved. Det er, hvor der er orden på det, tingene fungerer og eleverne er glade for at gå der. Det har været en vigtig milepæl for os, tilføjer formanden.

- Vi har valgt ham, fordi han var den bedste, siger Ole C. Jørgensen, formand for Ryslinge Høj- og Efterskole.

Ryslinge/Horne: Ryslinge Høj- og Efterskole har fundet afløseren for Torben Vind Rasmussen, som har forladt forstanderstolen på Midtfyn for at blive formand for Efterskoleforeningen.

Nybyggeri venter

Helge Andersen Lund har været på Faaborgegnens Efterskole i 10 år. I en pressemeddelelse oplyser efterskolen i Horne, at Helge Andersen Lund har været en bærende profil som først viceforstander og sidenhen forstander.

Han har været med til at skabe en velfungerende skole, og hvor han især har beriget skolen med sin musikalitet og nærvær, lyder det i pressemeddelelsen.

Det har ikke været muligt at træffe Helge Andersen Lund for en kommentar til jobskiftet, da han er på studierejse i Spanien. Men ifølge Ole C. Jørgensen er retningen for den nye forstander klar.

- Højskolen er en teaterlinje, som kører glimrende. Når det handler om efterskolen, skal vi fortsætte med at udvikle den, så vi fortsat tiltrækker unge mennesker. Vi har en utrolig lang venteliste hvert år, vi har næsten dobbelt så mange ansøgere, end vi kan tage ind, bemærker Ole C. Jørgensen.

Den nye forstander kommer også til at stå i spidsen for større projekter.

- Vi har nogle projekter, vi skal have kigget på. Blandt andet har vi en gammel bygningsmasse, hvor der ligger en del arbejde forude. I den forbindelse har vi også skelet til, at Helge har en landbrugsbaggrund, hvor han blandt andet har været driftsleder på nogle store landbrug og har indsigt i bygninger og bygningernes vedligeholdelse, siger formanden og tilføjer.

- Vi fik et stort spisehus forrige år, og nu er vi ved at spare op til at bygge en ny værelsesfløj og få renoveret de gamle værelser. Det er altså et projekt i millionklassen, og vi når op i et tocifret millionbeløb. Det er mange penge for en høj- og efterskole.

På Faaborgegnens Efterskole bliver den nuværende viceforstander, Marianne Kjær Nielsen, konstitueret som forstander, indtil en afløser for Helge Andersen Lund er fundet.