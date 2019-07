Fra Ringe til Paris på et afbud: - Hvis jeg kunne passe tøjet, måtte jeg komme med

Ringe: Det var egentlig ikke meningen, at Lisbeth Mandrup skulle med Team Ringe til Paris. Men sådan blev det alligevel. Et afbud fire uger inden afgang betød nemlig, at der pludselig var plads på holdet.

- Hvis jeg kunne passe tøjet, måtte jeg komme med, griner hun inden turstarten - iført det røde Team Ringe-tøj.

Lørdag blev 18 ryttere og fire servicefolk sendt af sted mod Paris. Det foregik som traditionen tro fra Torvet i Ringe med pølser, brød og fadbamser.

53-årige Lisbeth Mandrup cykler normalvis i en klub kaldet "Finn Rundt". Hun bor i Odense, men arbejder i Ringe hos P.E. Andreasen, der skulle klistre Team Ringes service-biler ind i sponsor-reklamer. Så da hun hørte, at holdet manglede en rytter, sagde hun ja tak til at cykle med.

- Det bliver spændende at se, om man er i form. Mentalt er i jeg i hvert fald, slår Lisbeth Mandrup fast.

Det er dog ikke første gang, at Lisbeth Mandrup cykler til Paris. Hun cyklede nemlig med Team Ringe til Paris i 2015.