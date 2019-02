Mød den tidligere præst i Nr. Broby Palle Jensen tirsdag d. 19. februar.

"Jeg mener at have mødt søhelten Peder Willemose to gange i mit liv - indtil videre! Med hans kikkert for øjet og gennem spredte erindringsglimt prøver jeg at forfølge et livs- og menneskesyn, som det kan ændre sig fra barndom og drengetid til modne dage".

Med foredraget "Fra Nykøbing Mors til Assens" besøger Palle Jensen Sdr. Nærå Valgmenighed kl. 19. (Mic)