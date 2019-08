Persille, kål, gulerødder, kartofler, hokkaido græskar, selleri, bønner. Listen er efterhånden lang, når det kommer til, hvilke afgrøder Karsten Hansen dyrker hos Søsted Økologi på Midtfyn. Hans hobby og drøm er kun vokset, siden han startede i 2010. Han opfordrer alle til at tænke over, hvorfor det er, man køber æbler fra Argentina frem for fra Danmark.