Broby: Fotograf Aksel Tornøe udstiller billeder på Brobyværk Kro lørdag 2. februar kl. 11-16 samt søndag 3. februar kl. 10-15.

Aksel Tornøe har været medlem af Brobyskov Jagtselskab i en årrække og har ofte haft kameraet med ude i skoven.

Udstillingen viser motiver fra jagterne og motiver "fanget" i naturen samt på turen til og fra Vestfyn.

Fotokunst, hvor emnerne computerbearbejdes er også en del af udstillingen, hvor blandt andet emner fra naturen i skoven er grundlag for billederne - billeder som appellerer til betragterens fantasi.

Aksel Tornøes motto er: "You don't take a Photo - you make a Photo."

