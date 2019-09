Faaborg: Faaborg Bordtennisklub sætter bordene op til en ny sæson i annekshallen ved Forum Faaborg. Det sker i håbet om at få tilvækst af nye, yngre spillere, for i øjeblikket er der en tendens til, at det først og fremmest er herrer i en moden alder, der griber til battet.

- Det har vi det sådan set fint med, og vi vil meget gerne have tilgang af spillere med tid og lyst til bordtennis. I øjeblikket har vi et tilbud til +65'erne om tre måneders gratis prøvemedlemskab, og det får vi en vis tilgang på. På den anden side har vi ingen ambition om at blive det nye petanque. Vi vil faktisk meget gerne have fat i det helt unge spillere, men både de unge om de voksne karrieremennesker er målgrupper, der er svære for os at ramme, erkender Birger Hjelholt Hansen fra klubben.

Den 68-årige tidligere elitespiller fandt selv battet frem igen for fem år siden, da han gik på efterløn fra en stilling som salgschef - efter spillet ellers havde været lagt på hylden en årrække. Men Birger Hjelholt Hansen mindes så glimrende slut-tresserne og starthalvfjerserne, da Faaborg var en magtfaktor i dansk bordtennis.

- Jeg spillede på førsteholdet i 2. division. Et par sæsoner var vi helt oppe i første division, og ved fynsmesterskaberne var det ikke unormalt, at der stod Faaborg på de første tre pladser i ungdomsrækkerne. Dengang var det egentlig lidt mere tilfældigt. Vi mødte bare op og spillede. I dag har vi træner på til ungdomsspillerne tre dage om ugen, konstaterer han.

Der er dog langt til den sportlige top. Klubbens bedste hold spiller i serie 1 og består af lutter veteraner.

- Men vi går til den, og har det sjovt og hyggeligt, og det kunne være ret fedt med en dreng, der tog bedstefar i hånden eller omvendt, så vi kunne slå bro over nogle generationer, siger Birger Hjelholt Hansen.

Den aktive pensionist nyder også gerne en kajaktur på Faaborg Fjord med fruen.

- Men jeg kom til at savne konkurrenceelementet, og det med at man altid kan forfine sit spil. Bordtennis er en sport, der modvirker demens, både fordi man får rørt sig, men også fordi man får trænet hjernen i at huske, hvordan man skal spille sine bolde for at gøre det svært for modstanderen, siger han.

Man kan orientere sig om træningstider på klubbens hjemmeside. Fredag den 13. september kl. 15 holdes åbent hus for 60 +. Nye medlemmer får gratis bat i velkomstgave.