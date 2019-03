Fortrøstning hos lokalråd selv om beslutning står ved magt

Korinth: Hvis Lokalrådet for Korinth og Øster Hæsinge havde haft et lillebitte håb om, at politikerne ville se med nye øjne på beslutningen om at flytte Heldagsskolen fra Vantinge til den gamle Brahetrolleborg Skole, så blev det nu slået endegyldigt fast, at det kommer ikke til at ske.

Men "forsoningsmødet" med politikerne på rådhuset i Ringe var nu alligevel ikke helt forgæves.

Her mødtes Mette Abrahamsen, Bo Degnbol Nielsen og Bent Dau fra lokalrådet med borgmester Hans Stavnsager (S), Kim Aas Christensen (S), formand for Opvækst- og Læringsudvalget, og Anne Møllegaard Mortensen (DF), formand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget. Til stede var også kommunaldirektør Helene Bækmark.

- Vi fik en tydelig tilkendegivelse af, at det ikke var et fravalg af Campus Korinth, men at kommunen inden for de rammer, de har, vil arbejde aktivt for, at efterskolen, landbrugsskolen og Green Care kan realisere deres visioner, fortæller Mette Abrahamsen, formand for lokalrådet.

- Allerede dagen efter forsoningsmødet fik vi det første udkast til en procesplan, hvor det er skrevet ind, at folkene bag Campus Korinth skal mødes med kommunen og få en dialog om, hvilke lokalebehov de har i forhold til Brahetrolleborg Skole, og i hvilket omfang kommunen kan imødekomme dem. Det gælder jo især faglokaler, ikke mindst fysiklokalet, som efterskolen har lejet i flere år, fortsætter Mette Abrahamsen.

- At de nu bliver indkaldt til et møde, og at deres behov bliver indarbejdet i planen for renovering af Brahetrolleborg Skole, tager vi som et positivt træk.

Mette Abrahamsen fortæller, at lokalrådet også fik at vide, at der nu vil blive lavet en lokalsamfundsvurdering i Korinth.

- Det var jo det, vi efterlyste inden, beslutningen om at flytte Heldagsskolen til Korinth blev taget. Nu får vi den så, og den skal så vise, hvilke konsekvenser det får for byen på en lang række områder. Samtidig fik vi også en tydelig beklagelse af, at lokalrådet ikke er blevet hørt i forløbet om flytning af Heldagsskolen. Så vi har en tillid til, at vi vil blive inddraget fremadrettet - og det gælder også i forhold til den dialog, vi skal have med Heldagsskolen, siger Mette Abrahamsen.

- Det gælder også de foreninger, der hidtil har brugt Brahetrolleborg Skole, blandt andet vores kor og Gærup Skolemuseum. De vil også blive hørt i forhold til deres fremtidige behov, nævner hun.