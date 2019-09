Fortællingen om den danske prinsesse, der ville være Frankrigs dronning

Sdr. Broby: Torsdag 5. september klokken 19.00 er der fortælleaften i kirkecafeen i Sdr. Broby Kirke.

Her kommer forfatter Esther Rützou og fortæller en historie om en middelalderlig skilsmisse, hvis hovedperson, prinsesse Ingeborg, var søster til selveste Valdemar Sejr; ham der sejrede i Estland for 800 år siden, da Dannebrog faldt ned fra himlen. Hun blev gift med den franske konge, men blev forstødt på brudenatten. Det ville hun imidlertid ikke acceptere, og et 20 år langt skilsmissedrama, der også involverede paven, fulgte.

Hvad det endte med, kan man blive klogere på ved fortælleaftenen. Alle er velkomne. /cak