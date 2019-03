Forsvundet siden lørdag: Politiet efterlyser kunstneren Jørgen Hinke

Faaborg: Fyns Politi har natten til søndag haft en stor eftersøgning i gang. En eftersøgning, der stadig er i gang. Det drejer sig om kunstneren Jørgen Birkerod Hinke.

Det formodes, at den ældre, hjerneskadede mand forlod sin bopæl på Nørregade i det centrale Faaborg ved 16-tiden lørdag. Politiet ved ikke, i hvilken retning Jørgen Hinke er gået.

Politiet har natten til søndag haft hundepatrulje, droner og to helikoptere ude for at finde den forsvundne Jørgen Hinke. Der er fortsat hunde og droner til stede omkring Faaborg.

I følge vagtchefen, Anders Furbo Therkelsen, har man hos Fyns Politi brug for borgernes hjælp. Han opfordrer derfor folk i området om at kigge i åbne skurer, haver, baggårde eller andre nemt-tilgængelige steder, hvor Jørgen Hinke muligvis kan have forvildet sig ind.

Hvis man ser Jørgen Hinke eller har oplysninger i sagen, skal man kontakte Fyns Politi via telefon 114.