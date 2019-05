Forsvundet fodgængerfelt eller knallert-kørsel på stier: Hvad skal avisen undersøge?

Vær med til at bestemme, hvad avisen skal undersøge og skrive om, ved at afgive din stemme.

Har du selv et spørgsmål, som du vil have svar på, kan du stille det i formularen nederst.

Avisen har igen udvalgt fire spørgsmål, og du kan stemme på din favorit herunder. På den måde kan du være med til at beslutte, hvad avisen skal kigge nærmere på over de næste dage.

I sidste uge vandt deltidsbrandmanden René Jønsson Højbergs spørgsmål afstemningen.

Spørgsmålet lød sådan her:

"Er der overhovedet nogen, der tænker over, at i tilfælde af udrykning er det hvert sekund, der tæller? Jeg har fornyligt oplevet, at der er lavet vejbump og 30 km begrænsninger i mit nærområde, og det har betydet, at jeg har meget, meget svært ved at nå med til brand, når vi bliver kaldt ud."

Det kom der denne artikel ud af: Nu sælger han sit hus: Vejbump gør de umuligt for brandmand at nå frem i tide