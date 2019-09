Forstå lønkonflikten: Hvorfor skal dagplejerne egentlig ned i løn?

Dagplejerne i Faaborg-Midtfyn strejkede i sidste uge og gik i stedet på gaden for at demonstrere. Arkivfoto: Frederik Nordhagen

En læser undrer sig over den verserende lønkonflikt mellem Faaborg-Midtfyn-Kommune og dagplejerne. Avisen opridser her baggrunden for konflikten, som senest har udløst strejke og demonstrationer.

Faaborg-Midtfyn: Debatten om dagplejernes tilspidsede lønkonflikt har fyldt en del i det lokale mediebillede de seneste uger. Det har fået læseren Kenneth Nielsen til at undre sig. "Jeg vil gerne vide, hvad der gør, at der skal spares på dagplejernes løn," har han blandt andet skrevet i forbindelse med den journalistiske kampagne Vores Velfærd, hvor redaktionen svarer på læseres spørgsmål. Det korte svar er, at det bunder i kroner og øre. Selvom konflikten blussede op i sidste uge, da alle kommunens 140 dagplejere strejkede og demonstrerede med slagsange og bannere, er det imidlertid en konflikt, som strækker sig over en længere periode.

Droppe ekstratillæg Frøet blev sået i efteråret sidste år, hvor et flertal af politikerne i lyset af kommunens pressede økonomi vedtog en række besparelser og effektiviseringer. Herunder en effektiviseringsplan kaldet "attraktive og effektive arbejdspladser", hvor kommunen skulle finde 15 millioner ved kort fortalt at finde smartere arbejdsgange, uden at det måtte gå ud over det serviceniveau, som borgerne oplever. En del af de 15 millioner skulle findes ved at genforhandle dagplejernes lokale lønaftale. Det er en aftale, som indeholder forskellige tillæg, som dagplejerne i tidernes morgen har aftalt med Faaborg-Midtfyn Kommune. Tillæg, der kommer oven i andre tillæg, som er bestemt af overenskomsten. Et af de helt centrale tillæg i denne sammenhæng er tillægget for det femte barn. Dagplejerne har normalvis fire børn, men hvis et femte barn bliver fast indskrevet, hvis der for eksempel ikke er plads hos andre dagplejere, får dagplejeren lidt ekstra i lønposen. I Faaborg-Midtfyn får dagplejerne 35 procent ekstra i løn, men i overenskomsten lyder det, at tillægget skal lyde på mindst 25 procent. Derfor må Faaborg-Midtfyn Kommune i princippet gerne sætte tillægget ned, hvis de kan forhandle det på plads med dagplejerne.

Forhandlinger genoptaget Dagplejerne nægter dog at gå ned i løn og stadig udføre det samme stykke arbejde. Forhandlingerne, der startede i januar, kom derfor ingen vegne og strandede helt i slutningen af maj, hvorefter Faaborg-Midtfyn Kommune valgte at opsige aftalen og dermed sløjfe alle tillæg, der ligger udover overenskomsten. Det sparer kommunen for cirka en million lønkroner årligt. Siden har flere politikerne dog meldt ud, at de har fortrudt, at de gav forvaltningen grønt lys til at genforhandle aftalen i første omgang. I slutningen af august blev Faaborg-Midtfyn Kommune og FOA Sydfyn, som forhandler på dagplejernes vegne, enige om at genoptage forhandlingerne. Næste forhandlingsmøde er således planlagt den 11. september. Derfor er det egentlig stadig uvist, om og i så fald hvor meget dagplejerne skal ned i løn.