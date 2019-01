Forsøgte at stikke af: Spritbilist kørte med stjålne plader

En rutinekontrol af et køretøj viste sig at være en god ide. For betjentene kunne i bogstaveligste forstand fylde godt op i bødeblokken, da en 23-årig mand fra Faaborg blev stoppet på Assensvej i Millinge. Dels havde han for meget alkohol i blodet, dels havde han ikke noget kørekort.

Den 23-årige havde da heller ikke lyst til at blive antastet af politiet, for han forsøgte - uden held - at køre fra patruljen. Den forseelse, vil også komme til at stå i anklageskriftet, når sagen får et retligt efterspil. Og det kommer der.

For den 23-årige kørte også rundt i en bil på stjålne nummerpalder, og så havde havde han så meget hash på sig, at han også vil blive sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Bilen blev stoppet kort før klokken tre natten til lørdag.