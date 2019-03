Forsøgte at sparke dør ind: Satte ild til den bagefter

Faaborg: Et forsøg på at sætte ild til entrédøren ind til en førstesals lejlighed på Klostergade 20 i Faaborg nåede ikke at udvikle sig farligt takket været en hurtig indsats.

Men Fyns Politi vil alligevel gerne høre fra vidner, der har set noget omkring gerningstidspunktet, lørdag klokken 16.22.

- Gerningsmanden har formodentlig sparket på døren først, og så sat ild til den bagefter. Det virker lidt besynderligt, hvis det var for at bryde ind. Og kvinden, der bor i lejligheden, men var ude, mener ikke, hun er på kant med nogen, så vi står lidt på bar bund. Derfor vil vi gerne høre fra nogen, der kan have set noget interessant omkring det her tidspunkt, siger Thomas Bentsen, vagtchef ved Fyns Politi.

Har man set noget, skal man ringe på telefon 114.

Skaderne ved branden var relativt beskedne, fortæller indsatsleder ved Beredskab Fyn, Carsten Wolf Larsen:

- Der var tale om en mindre brand, som heldigvis blev opdaget hurtigt, så den blev begrænset til entréen og nogle sodskader.