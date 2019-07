Forslag til kommuneplan er sendt i høring

Faaborg-Midtfyn: Et forslag til den nye kommuneplan for Faaborg-Midtfyn Kommune er sendt i høring. Alle kan komme med kommentarer og forslag frem til 10. september.

En kommuneplan fastlægger de overordnede rammer for den fysiske udvikling af byerne og det åbne land. Det vil sige, at kommuneplanen blandt andet lægger rammerne for, hvordan byerne skal udvikle sig, hvor der kan være butikker, hvor der er særlige natur- og kulturværdier, man skal passe på, og hvilke særlige rammer, som lokalplanlægningen skal ske indenfor.

Formelt set er Kommuneplan 2019 en delvis revision af den tidligere kommuneplan. Det vil sige, at nogle dele af Kommuneplan 2013 uændret er blevet overført til den nye plan, mens andre udvalgte dele er opdateret. Det er kommunalbestyrelsen, som har valgt, hvilke dele af kommuneplanen, der skal revideres. Det er også kommunalbestyrelsen, som efter høringsprocessen skal godkende Kommuneplan 2019.