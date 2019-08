Forslag: Luk en børnehave i Faaborg

Faaborg: Der er for få børn i Faaborg til det antal børnehaver, der er i området. Dét er analysen bag et spareforslag fra Faaborg-Midtfyn Kommune om at lukke en af børnehaverne i Faaborg.

Forslaget vil spare kommunekassen for næsten 900.000 kroner om året, og idéen er, at kommunen enten opsiger sin aftale med den selvejende institution Ringgården. Eller også at den relativt nybyggede kommunale institution Sundbrinken lukkes.

Ringgården har plads til 67 børn, og hvis institutionen lukker vil de fleste kunne få plads i en af Faaborg bys andre børnehaver, lyder det i kommunens spareforslag.

"Det er vurderingen, at hovedparten af børnene vil kunne tilbydes plads i én af Børneområde Syds to afdelinger, Sundbrinken eller Toftegården, som ligger hhv. 1,2 km og 2,8 km fra Ringgården. Med de nuværende prognosetal er der i omegnen af 5-10 børn som ikke kan tilbydes plads i enten Sundbrinken eller Toftegården, og som vil få tilbudt plads i enten Bøgebjerg Børnehus i V. Åby, Kærnehuset i Horne eller Svanninge Børnehus", fremgår det af spareforslaget.

Samtidig gør spareforslaget opmærksom på, at det kan være, at forældrene bag Ringgården vil drive institutionen videre som en privat institution, der så vil have krav på tilskud fra kommunen. I det tilfælde vil manøvren alligevel ikke give en besparelse for kommunekassen.

En lignende situation opstod for nogle år siden i Ringe, da kommunen opsagde aftalen med Tinghøj Børnehave. Bestyrelsen bag besluttede at gøre børnehaven privat, og i dag konkurrerer Tinghøj Børnehave og Vuggestue med de kommunale børnehaver i Ringe.

Fyens.dk arbejder på at få en kommentar fra børnehaven.