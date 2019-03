Fornuftigt ansøgertal trods krise: Faaborgs unge bakker det lokale gymnasium op

Faaborg: Hvis der var frygt for, at faldende elevtal, fusionsplaner med Svendborg Gymnasium og rektorskifte ville få de unge til at fravælge Faaborg Gymnasium, er der lige nu ikke noget, der tyder på, at det er tilfældet.

I hvert fald ikke ud fra de friske ansøgningstal til de fynske gymnasier. Sidste år søgte 56 unge Faaborg Gymnasium. Det nye tal hedder 57. Så det er reelt status quo.

- Vi er tilfredse med det antal unge, der har søgt Faaborg Gymnasium. Det svarer til tallet fra sidste år, og det betyder, at vi igen kan oprette to nye klasser. Det var også, hvad vi regnede med, når vi kiggede på antallet af unge i området.

- Så vi kan glæde os over, at trods en turbulent periode med afskedigelse af personale og en rektor, der måtte stoppe, har egnens unge alligevel valgt at søge ind på deres lokale gymnasium og har tillid til, at vi fortsat vil give dem en god gymnasieuddannelse, siger Jens Oddershede, bestyrelsesformand på Faaborg Gymnasium.

- Vi tror på, at det er det lille, nære gymnasium med det gode faglige niveau, der betyder, at vi også fremover vil have et alment gymnasietilbud i Faaborg, tilføjer han.

- Der er bestemt heller ingen grund til at frygte, at der ikke vil være et gymnasium i Faaborg i fremtiden. Vi har hele tiden sagt, at det vil der være, enten et selvstændigt gymnasium eller i samarbejde med et af de andre gymnasier. For vores vedkommende drejer det sig ikke om, at vi skal have færre ungdomsuddannelser i Faaborg, men tværtimod gerne flere, understreger Jens Oddershede.

Det endelige tal, der begyndte på Faaborg Gymnasium efter sommerferien i august 2018, var 63 elever, blandt andet fordi gymnasiet efter ansøgningsfristen 1. marts fik tilført nogle elever, som ellers havde søgt andre steder hen.

Det samme kan sagtens ske igen i år. Således har unge, der ikke går i skole i øjeblikket, først ansøgningsfrist 15. marts.

Faaborg Gymnasium er i øjeblikket i gang med at ansætte ny rektor efter Sophie Holm Higgins, som blev sygemeldt med stress i efteråret, og det siden er meddelt, at hun ikke vender tilbage til jobbet. Stillingen er slået op med ansøgningsfrist 18. marts og forventet tiltrædelse 1. maj.