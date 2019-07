Fornem start: Ådalscenen er klar til nye koncerter

Det er knap et år siden, at Ådalscenen blev indviet, og i august venter der så nye koncerter.

Gislev: På Slaget 12, The Spacemakers og Caper Clowns, det er, hvad der venter på Ådalscenen i Gislev den 31. august 2019 fra klokken 16 til 24.

Her skrives der endnu et kapitel i scenens historie, efter at den blev indviet i august 2018 med en folkefest, hvor godt 1000 mennesker deltog.

Idéen til scenen blev skabt tilbage i 2013, og i 2015 kom Frands Jeppesen med idéen og tegningen til det ambitiøse scene-projekt.

Ådalscenen er bygget op omkring et otte meter højt og 14 tons tungt tårn, som tidligere var en del af en vindmølle. 2,1 millioner kroner har Ådalscenen kostet - og derudover er der lagt mindst 1500-1600 frivillige arbejdstimer i projektet.

I starten af maj blev den første hele sæson indviet med folkedans, fællesspisning og koncert, og siden har scenen også dannet rammen om den 19. udgave af Gislev Musik Festival, koncert med Årslev Harmoniorkester, og senest har H.C. Andersen Paraden været forbi for at underholde mere end 300 fremmødte.

Det sidste halve år har bestyrelsen bag Ådalscenen prioriteret udstyr højt og investeret små 100.000 kroner i det, så der kun skal lejes lyd- og lysudstyr til større arrangementer, oplyser AP Andersen fra Ådalscenens bestyrelse.

Et sådan arrangement venter den 31. august, og billetter kan købes allerede nu. De koster 305 kroner inklusiv gebyr, og der vil dagen igennem være salg af mad og drikke. Man kan følge med i dette arrangement og andre på Facebook-siden Ådalscenen i Gislev.