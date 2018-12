Formanden går i utide: Vindmøller gav ballade i Bøjden Beboerforening

Bøjden: Sønderborg Forsynings planer om at etablere en stor vindmøllepark i Lillebælt mellem Helnæs og Als skaber nu også rystelser helt i Bøjden.

Bøjden Beboerforening har således netop mistet sin formand, Jan Uwe Petersen, fordi han ikke kunne få bestyrelsen med på at tage aktivt stilling til vindmølleplanerne.

Jan Uwe Petersen er modstander af vindmøllerne i Lillebælt, og han ønskede at diskutere, om foreningen skulle engagere sig som modstander af projektet. Det kunne han ikke få bestyrelsen med på, hvorefter han omgående trak sig som formand.

- Hvis vi ikke engang kan diskutere det, så har jeg ikke noget at gøre i den bestyrelse, siger Jan Uwe Petersen.

Om sin beslutning, siger han yderligere.

- Hvis man bare er passiv og sidder med hænderne i skødet, så bliver beslutninger taget hen over hovedet på én. Jeg er en varm fortaler for alternativ energi men er modstander af, at der bygges så store vindmøller i de indre danske farvande. De hører til ude på havet. I Bøjden kan vi ikke undgå også at blive berørt af den lavfrekvente støj fra møllerne, siger Jan Uwe Petersen.