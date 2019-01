Formand om massive rotteproblemer: - Det her må være en rotterede

Et forfaldet gammelt baghus bag Østergade 33 er under mistanke for at være kilden til rotteplagen i Kapellanstræde. Flemming Brandrup, formand for By og Land Faaborg og Omegn, kalder ruinen en skændsel, som kommunen bør gør noget ved.

Faaborg: Der er huller i vinduerne og et kæmpestort hul i taget, og bygningen er fuldstændig groet til i vedbend. - Det mest sandsynlige er selvfølgelig, at rotterne kommer nede fra kloaksystemet, men dét hus dér må være en rotterede, siger Flemming Brandrup, da vi står og kigger over mod det forfaldne gamle baghus bag Østergade 33. Han er formand for By og Land Faaborg og Omegn, og han har en grum mistanke om, at det gamle baghus kan være kilden til de massive rotteproblemer, beboerne i Kapellanstræde og en del af Østergade oplever for tiden. - Når der er rotteplage i Kapellanstræde, bør kommunen interessere sig for det gamle baghus og bede om adgang til huset for at se, hvordan det ser ud. Huset er i en sådan tilstand, at det kan være udgangspunkt for rotteplage, mener Flemming Brandrup.

- Det her må være en rotterede, siger Flemming Brandrup, formand for By og Land Faaborg og Omegn. Foto: Palle Søby

Historisk værdi Han fortæller, at det gamle baghus i Kommuneatlas Faaborg fra 1992 er vurderet til at have "høj bevaringsværdi". - Dengang var det et rigtig fint hus, og det var helt berettiget, at det fik status som bevaringsværdigt. Der var en sydvendt kvist, og det var et rigtig nydeligt hus med småsprossede vinduer. Siden er der ikke sket noget som helst - uden at jeg præcis ved, hvornår derouten er begyndt, siger Flemming Brandrup. - De her gamle baghuse har jo en interessant historie, og de hænger i den grad sammen med forhusene. Oprindelig blev de brugt som værksteder for håndværkerne. Så vidt jeg husker, var det en skomager, der havde værksted og bolig inde i det her baghus, tilføjer han.

Sådan ser ejendommen Østergade 33 ud set fra gågaden. Facaden på iskiosken er fortsat omdiskuteret, selv om den blev malet om i sommer på baggrund af kritik. Dengang var den først malet skrigende grøn. Foto: Palle Søby

Misrøgtet ejendom Det er ejendommen Østergade 33, som ud til gågaden rummer den omdiskuterede iskiosk med lyserød facade. - Hele Østergade 33 er skandaløst misrøgtet. Det er også ærgerligt i forhold til det fine gamle hus i nummer 35, som er tegnet af arkitekt Frits Jørgensen. Det har været til salg i lang tid, men det er svært at sælge, for det bliver skæmmet af gavlen fra det forfaldne baghus bag nummer 33. Det ser ud som om, gavlen er ved at vælte ned. Prøv at se de dybe revner dér, siger Flemming Brandrup. - Noget må ske med det her baghus. Naboerne i Østergade og Kapellanstræde kan ikke være tjent med at have sådan en halv ruin liggende. Det er skandaløst, siger han. Han oplyser, at det kræver en kommunal tilladelse at rive en ejendom ned, hvis den har status som bevaringsværdig. Østergade 33 ejes af ejendomsudvikler Hans Jørgensens Lion Invest i Ringe, og det lykkedes ikke onsdag at træffe Hans Jørgensen for en kommentar.

Flemming Brandrup roser naboejendommen i nummer 35, som han mener er et fint gammelt hus, som i øvrigt er tegnet af den kendte arkikekt Frits Jørgensen. Foto: Palle Søby

- Vi undersøger baghuset Olav Bojesen, afdelingsleder for Miljø og Byg i Faaborg-Midtfyn Kommune, fortæller, at kommunen allerede har kig på det gamle baghus i rottesammenhæng. - Vi er opmærksomme på hele setuppet fra Østergade 33 og hele vejen ned gennem Kapellanstræde. Allerede for to-tre år siden fik vi også henvendelser om rotter i baggårdene. Så det er noget af det, vi er i gang med at undersøge sammen med rottefængeren fra Kiltin. - Er I i dialog med ejeren Hans Jørgensen om det gamle baghus bag nummer 33? - Vi har først og fremmest kig på kloaksystemet på ejendommen, fordi al erfaring siger, at det er her, rotterne kommer fra. Men vi er i dialog både med ham og med ejerne af de andre ejendomme. Hans Jørgensen har været i gang med at ordne noget ved deres kloakker på Østergade 33, fortæller Olav Bojesen. - Har I planer om at kræve, at der bliver gjort noget ved baghuset, fordi det forfalder og er en skændsel for området? - Nej, lige nu kigger vi på de ting med rottebrillerne på. Vi kigger på hele området. Dels på hvor rotterne er, dels hvor der er huller, hvor de kan komme op fra kloakken, og dels hvor der er gemmesteder og steder, hvor de kan finde føde, siger Olav Bojesen.

Det forfaldne baghus har status som "høj bevaringsværdi" i Kommuneatlas Faaborg fra 1992. Siden er det gået helt galt. Foto: Palle Søby