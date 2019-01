Forfattereftermiddag i hallen

Kværndrup: Forfatter Martin Jensen fortæller om sit forfatterskab onsdag 16. januar kl. 14 i Borgerbiblioteket i Kværndrup Hallen.

Martin Jensen, der bor i Haarby, har siden 1995 udgivet over 30 bøger på dansk.

En del af forfatterskabet rummer flere romaner, som foregår i Assens og omegn.

- Det er det lille samfund der interesserer mig. Livet i landsbyen eller provinsbyen adskiller sig især fra storbylivet - i det mindste som jeg ser det - ved at være mere overskueligt - i hvert fald på overfladen. Jeg ønsker at beskrive menneskers reaktioner i en konflikt. Mennesker, der har et formelt fællesskab, men ikke nødvendigvis et personligt, siger Martin Jensen.

Forfatterskabet rummer også middelalderkrimier med byfogden Eske Litle, som hovedperson, rejsebeskrivelser og noveller samt en del andre romaner.

Kaffe og kage kan købes i cafeteriet. Entré inklusiv kaffe 40 kroner.