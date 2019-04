Ryslinge: Mandag 8. april klokken 19.30 holder forfatter og fortæller Esther Rützou foredrag på Ryslinge Høj- og Efterskole.

Det gør hun under overskriften "At forvalte sine talenter".

- Da den højadelige Karen Brahe overtager det misligholdte gods på Fyn i 1685, evner hun at forvandle det til en virkelig god forretning - samtidig med at hun højner levevilkårene for sine fæstebønder, laver skole for godsets børn, opretter jomfrukloster for fattige adelsfrøkener og læser bøger. Mange bøger, står der som teaser i pressemeddelelsen.

Det koster 50 kroner at lytte med, og det inkluderer kaffe og kage. Alle er velkomne. /cak