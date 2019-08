Foreningen Storms første arrangement: Håber folkefestival bliver ny tradition

Storm Folkefestival er for alle, også for dem, der ikke er så velbevandrede i folkemusikken, lyder det fra foreningen Storms formand, Sara Bruntse.

Haastrup: Rasmus-gruppen med blandt andre Lars Lilholt, Faderen Sønnen og Heldighånden, Sylfide, Fynboerne, Anna og Frey, Vandreklitten, Harmonivogn og mange flere kan festivalgæsterne opleve, når der fra 31. august til 1. september er Storm Folkefestival på Stormgården i Haastrup.

Men man behøver ikke nødvendigvis kende en hel masse til folkemusik for at få noget ud af festivalen, fortæller Sara Bruntse, der er formand for foreningen Storm, der står bag arrangementet.

- Selv er jeg klassisk musiker og kender faktisk ikke ret meget til folkemusik. Der kommer til at være en del traditionel folkemusik, men der kommer også noget, der er i singer-songwriter-genren. Vi har kaldt festivalen for en folkefestival og ikke en folkemusikfestival, for vi har bredt genren ud, siger Sara Bruntse.

Festivalen finder sted på Stormgården, Trekanten 1 i Haastrup, og det er foreningen Storms allerførste arrangement.

Det bliver frivilligt, om man har lyst til at støtte festivalen med en entréindtægt. Til gengæld skal man købe mad, øl, vin, vand, kaffe og kage på pladsen.

- Sådan har vi valgt at gøre det i år. Der er rigtig mange frivillige, der hjælper os med at få det hele til at hænge sammen, og vi har fået en pose penge fra Faaborg-Midtfyn Kommune, og så kan det lade sig gøre. Vi vil gerne have, det skal være helt nede på jorden, som en slags folkelig høstfest, siger Sara Bruntse.

Festivalen skydes i gang med et optog gennem byen lørdag klokken 10, og så går det ellers slag i slag weekenden igennem. Festivalen sluttes af søndag klokken 14 med Rasmus-gruppen, som er et hyldest-orkester til folkemusikeren Rasmus Storm.

- Det er nogen, som andre steder har trukket rigtig mange mennesker, siger Sara Bruntse.