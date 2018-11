Faaborg: Foreningen By og Land Faaborg og Omegn holder generalforsamling, onsdag 28. november kl. 19.30 i mødelokalet, Kulturhuset Helios, Banegårdspladsen, i Faaborg. I anledning af 100-året for den første bygningsfredningslov indledes mødet med et foredrag ved Torben Lindegaard Jensen: "De fredede bygninger i landdistrikterne. Foredraget er åbent for ikke-medlemmer, men der er et begrænset antal pladser.

