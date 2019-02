Forening stemmer om fusion

Ringe: Foreningen Norden, Midtfyn holder onsdag 27. februar kl. 19.30 generalforsamling på Ringe Bibliotek

Et af punkterne på dagsordenen er et forslag fra lokalstyrelsen, der foreslår medlemmerne at godkende inddragelsen af alle medlemmer af Foreningen Norden, Faaborg inklusiv bestyrelse i en ny fælles afdeling og bestyrelse.

Et forslag som foreningen i Faaborg afgør ved generalforsamling 18. marts.

Efter fusionen skal afdelingen hedde Foreningen Norden, Faaborg-Midtfyn. Det er intentionen at opretholde aktivitetsniveauet i alle områderne, så vidt det er muligt.

Efter generalforsamlingen og kaffe og kage fortsætter Anne Grethe Simons sin fortælling om rejseoplevelser i det nordlige Skandinavien under titlen "Fra den russiske grænse til Alta, med afstikkere i Sverige og Finland".

Alle er velkomne hele aftenen. Gratis entré.