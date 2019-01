Foredrag på biblioteket: Anbragt på Godhavn

Ringe: Onsdag 9. Januar 2019 kl. 15 kommer Poul-Erik Rasmussen, formand for foreningen "Godhavnsdrengene" og holder foredrag på Ringe Bibliotek.

Poul-Erik Rasmussen var i 60'erne anbragt på børnehjemmet Godhavn i Nordsjælland og står i dag i spidsen for mange af de tidligere anbragte, som Staten anbragte uden for hjemmet og så glemte alt om. Fysisk og psykisk terror, svigt og vanrøgt var en del af hverdagen, som børnene blev udsat for af de stedlige ledere på hjemmene i perioden 1950-1965.

Foreningen kæmper i dag på 13. år for at få staten til at erkende, at den svigtede sin tilsynspligt.

Poul-Erik Rasmussen holder foredrag om sin egen anbringelse og om, hvad det har haft af konsekvenser senere i livet. Han kommer også ind på, hvad bogen "Drengene fra Godhavn" og filmen "Der kommer en dag" har betydet for kampen om undskyldningen. Han vil også fortælle om foreningens nuværende kamp for at holde øje med, hvad der sker med de børn, som i dag tages i varetægt af Staten.

- Et spændende foredrag fra en mand der har mærket "Godhavn" på sin egen krop, lover arrangørerne.

"Anbragt på Godhavn" med Poul-Erik Rasmussen er det første foredrag her i det nye år og starten på Midtfyns Senior 60+ foredragsprogram 2019. Det er gratis for medlemmer, ikke medlemmer er også velkomne mod en entré på 60 kroner. Foreningen er vært med gratis kaffe og kage i pausen.

Man kan hente de nyeste informationer på www.midtfynssenior.dk eller følge foreningen på Facebook.