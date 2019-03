Foredrag på bibliotekerne: Når hukommelsen svigter

Faaborg-Midtfyn: Det bliver mere besværligt at begå sig, når man ikke lige kan huske, hvad man egentlig skulle, eller når overblikket forsvinder.

Men heldigvis er der hjælp at hente med moderne teknologi. Det kan man blive klogere på, når Teknologibiblioteket åbner op på Faaborg-Midtfyn Kommunes fire biblioteker i perioden fra 20. marts til 11. april. Her vil de præsentere forskellige teknologiske hjælpemidler til at klare hverdagen, hvis hukommelsen eller overblikket begynder at svigte.

Her kan man få rådgivning om løsninger, der passer til ens individuelle behov. Man kan desuden få gode råd om forskellige apps til den daglige hjernegymnastik, så derfor vil det være en god idé at tage sin tablet eller telefon med. Pårørende er også velkomne.

Teknologibiblioteket besøger onsdag 20. marts kl. 15-17 Faaborg Bibliotek, mandag 1. april kl. 15-17 Broby Bibliotek, tirsdag 2. april kl. 15-17 Årslev Bibliotek og torsdag 11. april kl. 15-17 Ringe Bibliotek.