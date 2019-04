Ringe: "Havens vægge og rumoplevelser i mindre haver," er titlen på et foredrag onsdag 10. april kl. 19 på Ringe Bibliotek.

Hemmelighederne bag opbygningen af en have er mange, men én af dem er at opdele haven i forskellige haverum.

Foredragsholder er havearkitekt Ellen Lærke Jørgensen, som er uddannet landskabsarkitekt. Hun har gennem mange år tegnet haver i store dele af Jylland og på Fyn.

Høje og tætte vægge i haven giver markante haverum, hvorimod lette og gennemsigtige vægge kun antyder rummene i haven. Hun gennemgår eksempler på rumdelere i haven i varierede materialer og højder og ser de muligheder, der er ved at skabe læ, adskille aktiviteter, styre kig og give varierede oplevelse. Et godt skelet giver også en fleksibel have med rige muligheder for at udskifte indhold i de enkelte haverum, når interesser og behov skifter gennem livet.

Vi går på opdagelse i mange forskellige villa- og parcelhushaver og ser, hvordan der er skabt indholdsrige opholdsrum og plads til alle i familien.

Entré: 60/85 kr. Kaffe og kage kan købes.