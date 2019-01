Årslev: Hjerteforeningen står torsdag 10. januar kl. 18.30 bag et foredrag om hjertesund mad og hvilken betydning det har for forebyggelse af hjerte-kar-sygdomme.

Hjerteforeningens kliniske diætist Inger Larsen vil gennemgå principperne for den hjertesund mad, og undervejs også komme ind på, hvordan det gøres lettere at spise sundt, så den sunde løsning også bliver den nemme løsning. Det er gratis at deltage, men man skal melde sig til senest tirsdag 8. januar ved Jens Vilsbøll, tlf. 5170 4858. Arrangementet holdes i Fælleshuset, Bøgeparken 41.

/EXP