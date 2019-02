Foredrag om EU-skeptiske Italien

Faaborg: Også i Italien er der en udbredt skepsis overfor EU, og forud for det kommende valg til Europa-Parlamentet har Folkeuniversitetet i Faaborg fået historielektor og italien-kender Gert Sørensen fra Københavns Universitet til at komme og redegøre for situationen i Italien i forbindelse med Europa og om populismen fra Berlusconi til Grillo.

Det sker torsdag 21. februar kl. 19 i Grønnegade 44.

Faktisk var Italien ellers et af kernelandene i den europæiske integrationsproces efter anden verdenskrig og fascismens nederlag, forklarer Gert Sørensen. Den proeuropæiske holdning er dog de seneste mange år blevet afløst af en konfrontatorisk linje over for EU. Foredraget er åbent for alle, og entréen koster 80 kroner.

Allerede tirsdag 19. februar kl. 18.45 kan man overvære et livestreamet foredrag fra Aarhus Universitet auditoriet på Faaborg Gymnasium. Professor i neuroscience Morten Kringelbach fortæller om moderne forskning i vores hjerne og nydelse og begær. Dette foredrag er gratis for alle.