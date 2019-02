Foredrag med Esther Rützou: Da kvinderne tog præstekjolen på

Haastrup: Forfatter Esther Rützou holder foredrag i Haastrup Forsamlingshus mandag 18. februar kl. 19.30. Foredraget er arrangeret af Haastrup Foredragsforening, der har haft besøg af Esther Rützou flere gange. Esther Rützou er lige blevet udnævnt til "Månedens fortæller" af Landsforeningen af Fortællere i Danmark.

Foredraget hedder "Da kvinderne tog kjolen på" og er en fortælling om Johanne Andersen, der er den første kvinde, der bliver ansat som præst i en dansk folkekirkemenighed. Det sker dog ikke uden problemer, for dengang var præstegerningen ikke for kvinder. Det var ganske uhørt i visse kredse. Hun skabte splittelse, rasende teologiske diskussioner og udløste trusler om masseopsigelser. Det er fortællingen om, hvordan samfundet og kirken drejede sig mod mere ligestilling mellem kønnene. Foredraget er arrangeret i samarbejde med Menighedsrådet. Det er gratis for medlemmer. For ikke medlemmer koster det 40 kroner.

Kaffe/te og kage koster 40 kroner per person. Tilmelding er nødvendig på evjoback@gmail.com eller på telefon 61681382.