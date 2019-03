Hillerslev: Tirsdag den 12. marts kl. 19 kan man i Hillerslev Landsbycenter hører et foredrag med speciallæge Erik Holm Hansen. Erik Holm Hansen har arbejdet på Faaborg og Svendborg Sygehus, og blev senere speciallæge i kirurgi ved Odense Sygehus. Han vil fortælle om sine oplevelser i forbindelse med, at han skiftede tilværelsen som landsbylæge i Jordløse ud med opgaven som krigskirurg for bl.a. Røde Kors og Læger uden Grænser. I den funktion har han bl.a. været i Afghanistan. /exp