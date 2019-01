Foredrag i Faaborg: Er Tyskland for dominerende i Europa

Faaborg: Per Øhrgaard kommer i Faaborg Folkeuniversitet torsdag 24. januar kl. 19 med foredrag om Tyskland og Europa.

Om foredraget hedder det: Da Tyskland blev samlet i 1990, var der udbredt frygt i omverdenen for et nyt dominerende Tyskland. Det havde man set før, og det var ikke gået godt. Tyske politikere lagde derfor vægt på, at det nu skulle handle om et europæisk Tyskland og ikke om et tysk Europa.

Allerede i 1990'erne spurgte den britiske historiker Timothy Garton Ash: Hvad er forskellen? Og nu snart 30 år efter Berlin-murens fald synes spørgsmålet mere aktuelt end nogen sinde. Tyskland har klart markeret sig som det stærkeste land i EU. Men har det været til gavn for Europa eller til gavn især for Tyskland? Sådan lyder et af spørgsmålene, som stilles i foredraget.

Foredraget i Det gamle Bibliotek i Grønnegade er åbent for alle og koster 80 kr. eller 60 kr. for medlemmer af Faaborg Folkeuniversitet.