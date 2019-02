Foredrag fra en stille og ukendt verden

Allested: Tirsdag 19. februar kl. 19 holder historiker og antropolog Maria Rytter et foredrag i Allested Konfirmandstue om "Døvstumme Pigers Vaskeri".

Tilhørerne vil blive lukket ind i en stille og ukendt verden, hvor styrke og sammenhold hersker og tegnsprog binder sammen. Vaskeriet åbnede for 150 år siden i København sammen med et arbejdshjem, hvor de døvstumme piger boede. Vaskeriet findes endnu under navnet "Døves Vaskeri" i Herlev, og arbejdshjemmet er forvandlet til Danmarks største organisation, der udelukkende servicerer døve og døvblinde.

Maria Rytter fortæller med sit engagement om mennesker, der gennem tiden har været særligt udsatte. Kendt er hun også som forfatter til Godhavnsrapporten og biografier af så forskellige personligheder som Morten Korch og Nelson Mandela.

Arrangør er menighedsrådet i Allested-Vejle. Det er gratis, og der vil blive serveret kaffe og kage.