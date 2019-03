Foredrag: Mød anmelderrost vinyl-nørd på biblioteket

Ringe: Mød forfatteren Søren Genefke, der står bag den anmelderroste bog "Alt om vinyl". Han besøger Ringe Bibliotek tirsdag 12. marts klokken 19 og fortæller entusiastisk om stort set alt, hvad der er værd at vide om vinylplader - lige fra masteringstudier til historiske presserier, fantastiske omslag, guides til pladesamlere, pladens røgt og pleje og en masse andet.

- Vinylplader har fået en renæssance, som ingen havde troet mulig for bare 5-10 år siden. Pladerne har overhalet både CD'er og digitale downloads som det mest populære format at købe musik på. Men hvad er det, der har fået moderne musikelskere til at genopdage kærligheden til et upraktisk, skrøbeligt og gammeldags format i en tid, hvor al slags musik er tilgængelig altid og alle steder? Hvorfor er vinylplader så fascinerende? Hvad er deres historie?, skriver Ringe Bibliotek i en pressemeddelelse.

Foredraget "Alt om vinyl" handler om fascinationen ved de gamle (og nye) plader, om at have et personligt forhold til den musik, man hører og om glæden ved at eje et stykke kunst, der er helt unikt - for selv om du måske tror det, er der ikke to plader, der er ens!