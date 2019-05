Fordobler antallet: Gæsterne slås om Jans guidede ture til Svelmø

I år er det tredje år i træk, Jan Villebro fra Faaborg-området arrangerer guidede ture til den sydfynske ø Svelmø, som han ejer halvdelen af. Turene har vist sig at være en kæmpe succes, og da han sidste år måtte melde udsolgt, har han nu valgt at udbyde dem i dobbelt så stort antal.

Udkigsposten befinder sig på den 30 hektar store ø Svelmø, som han siden 1996 har ejet halvdelen af. Her har han i en længere periode udlejet sommerhuse, men i 2017 fik han en ny idé om at tage et større antal turister med på ture til øen. Det foregår ved, at han fragter op til 40 personer over det lave vand i en traktor med ladvogn, viser dem rundt, fortæller historier om området og byder dem på bøffer, fisk og kartofler.

Jan Villebro og kæresten Kristine Lykke har haft stor succes med at arrangere guidede ture til Svelmø i sommermånederne. I år må de tilbyde en ekstra ugedag for at nå at få alle interesserede deltagere med. Foto: Kim Rune

Han forklarer, at det er vigtigt for ham så vidt muligt at lade Svelmø være uberørt, så naturen og det ellers meget skiftende dyreliv er intakt.

- Nå, nu skal I se, der er sort sol lige om lidt, siger han, mens stærene lægger an til at lette.

Efter at have fortalt om øhavet ved udkigsposten, viser han tilbage over bakketoppen, hvor en stor flok stære har samlet sig, inden de ifølge Jan Villebro skal videre mod Svalbard.

- Det er da dejligt, for det er jo altid en fornøjelse. Det er ingen guldgrube, men jeg får betalt mine omkostninger, så jeg synes, at det er interessant, siger Jan Villebro og forklarer, at han ligeledes tager skoler eller virksomheder med på private ture og er en del af at arrangere udflugter til hest om søndagen.

På blot to år er hans guidede ture til Svelmø, som ligger ud for Faaborg, blevet aldeles populære. Sidste år blev de alle sammen revet væk, og det har ført til, at han i år har kunnet udbyde turene to dage om ugen sommeren igennem i stedet for blot én.

Arbejdsulykke har givet

Til daglig er han landmand på Stengården ved Faaborg lige ud for Svelmø, hvor han har køer og 80 hektar jord. Gården ligger ned til vandet og kan skimtes fra Svelmøs bakketop. Han fortæller, at han for nogle år siden var ude for en arbejdsulykke, der har tvunget ham til at trappe ned på gårdarbejdet og udeopgaverne, og det har givet ham tid til at stå i spidsen for de mange guidede ture.

- Jeg elsker at være herude, og så fanger jeg også lidt for mange fisk, siger Jan Villebro med henvisning til den ene kødret på menuen, som indtages ved hans sommerhus tæt på udkigsposten.

Her har han netop fået udbygget terrassen, så der er plads til, at sommerens mange gæster kan sidde samlet på den.

Han hopper op i sin New Holland TM 165-traktor for at sætte kursen tilbage mod fastlandet. Turen tager omkring tyve minutter og er tre kilometer lang, hvoraf de 500 meter foregår i det lave vand mellem Fyn og Svelmø. Forinden bumler traktoren over tangen Græsholm og Lille Svelmø, som i sin tid var selvstændige øer med dæmninger imellem.

- Jeg drømmer om at få tusind gæster igennem her i år, fortæller Jan Villebro.