Forbipasserende spottede fælgetyv på pendlerplads

Årslev: Tidligt mandag morgen blev en mand spottet på pendlerpladsen ved motorvejsafkørslen ved Årslev, hvor manden var i gang med at afmontere fælge på en rød Peugeot 307.

Ifølge Fyns Politi blev fælgetyven spottet af en forbipasserende, der var på vej for at hente en kollega i Årslev, og bagefter kørte de to tilbage på pendlerpladsen. Da tyven så dem, stak han af i en ældre grå BMW stationcar. Den havde en bule over venstre bagskærm.

Alle fire hjul på den røde Peugeot var afmonteret, og det skete klokken 4 om morgenen. Gerningsmanden beskrives som dansk af udseende, 180-185 cm høj, med skægstubbe og var iført mørkt tøj.