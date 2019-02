Forældres spare-opsang til politikere: Det kan I ikke være bekendt!

Lokaldebat: Kære politikere

Som forældre til kommunens fremtid, kunder i jeres butik og dem, der har valgt jer til at træffe beslutningerne, så blev vi både overraskede og skuffede, da vi fik beskeden om "effektiviseringerne" på de kommunale dagtilbud.

Vi er fuldstændig enige med tillidsmændene: De "effektiviseringer", der er lagt op til henover de næste fire år vil ramme kerneopgaven og sænke serviceniveauet. Der er tale om besparelser, og det vil betyde en dårligere normering.

Det vil det, fordi 97 procent af budgettet i dagtilbuddene går til lønninger. Der er udstukket nogle flyvske hjælpesætninger i, at effektiviseringerne skal findes på bedre faglig planlægning og mindre sygefravær - færre vikarer. Sagen er bare den, at sygefraværet ikke er særlig højt i vores dagtilbud. Derudover skal vi spare på vikardækning i en tid, hvor samtlige personaler skal kompetenceudvikles som led i den nye dagtilbudsreform, så hvis der ikke må bruges vikarer, hvem skal så passe vores børn?

Vi har valgt, at vores børn skal vokse op i en kommune med grundværdien "barnet i centrum" på børneområdet. For os forældre er der intet vigtigere, end at der er tilstrækkeligt med hænder og øjne, der ser vores børn. Det er i forvejen uacceptabelt, at Faaborg-Midtfyn Kommune ligger blandt de 10 kommuner i landet, der bruger færrest penge på dagtilbudsområdet. Lad os sigte efter at blive nummer ét på en anden og mere positiv liste - for eksempel dem med den bedste normering og bedste kvalitet i dagtilbuddene.

Så ville det også være nemt at tiltrække folk udefra til kommunen. De kommer ikke via branding, arkitektkonkurrencer og prestigeprojekter, mens fundamentet i form af serviceniveau, kvalitet og gode forhold for de yngste smuldrer. Det kan vi ikke sælge os selv på udadtil, og uden fleksible dagtilbud med en ordentlig normering kan vi ikke tiltrække de potentielle tilflyttere fra omkringliggende kommuner.

Ud fra de seneste års budgetaftaler er det ikke vores forståelse, at Faaborg-Midtfyn Kommune har særlige problemer med at overholde servicerammen for kommunens budget. Vi synes derfor, politikerne skylder borgerne i kommunen en forklaring på, hvorfor signaturprojekter mm. er så vigtige, når de går hånd i hånd med, at den borgernære service skal forringes?

Forrige år var det gennemgående tema i budgetforslaget på dagtilbudsområdet, at en krone investeret i 0-6 års-området giver højere effekt end samme investering senere i livet. Derfor blev der forrige år tilført penge til børne- og ungeområdet, og den politiske holdning under september måneds budgetforhandlinger var stadig, at ingen kunne forestille sig, at de ville begynde at gå i en anden retning. Vi er derfor uforstående overfor den kovending, der nu er sket.

Hvis man fjerner 1-3 stillinger i de kommunale dagtilbud samt 10-12 medarbejdere i Center for Opvækst og Læring, hvoraf nogle naturligvis vil være konsulenter, som tager sig af udsatte børn og børn med særlige behov, hvordan kan det så være andet end en serviceforringelse?

Effektiviseringer kan være en god ting, men det her er ikke effektiviseringer, det er direkte besparelser, og pengene kan muligvis findes i år uden afskedigelser, men med den "effektiviseringsplan", der er for de efterfølgende år, så er det ikke en mulighed. Det ser meget ud som om, at den eneste grund til, at den her effektiviseringsplan ikke er lagt ud som besparelser, er for at undgå en høringsperiode og i øvrigt skubbe ansvaret fra sig. Nu er det lagt ud til lederne på de fire børneområder, som så kan blive gjort til syndebukke, når det ender med at gå ud over normeringen. For at sige det, som vi ville sige det til vores børn i børnehaverne: Det kan I ikke være bekendt!