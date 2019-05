Forældre til skolebørn råber op: Bilister stopper ikke ved fodgængerfelt

Ikke alle bilister stopper ved Espe Skoles fodgængerfelt, nogle kører for stærkt, og siden et strømsvigt for flere uger siden har der ikke været lys i fodgænger-skiltet. Det har fået bekymrede forældre til at efterspørge større trafiksikkerhed ved skolen.

Skolens parkeringsplads ligger på den modsatte side af Skovvej end skolen, og derfor er det nødvendigt for eleverne at krydse vejen, når de skal i skole.

Flere forældre har oplevet at måtte springe ud foran en bil, fordi bilisten ikke har opdaget, at et eller flere børn er ved at krydse vejen ved fodgængerfeltet ved Espe Skole.

Wilfred Olsen mener, at alt for mange bilister kører for stærkt og ikke holder tilbage for børn, der vil over vejen. Foto: Kim Rune

- Jeg stoppede chaufføren, men hun rystede bare på hovedet. Jeg synes da netop, at en taxa, der kører skolekørsel, bør tage hensyn, siger Wilfred Olsen og roser til gengæld busserne for ofte at holde tilbage for krydsende elever.

- I vinter hvor det stadig var mørkt, måtte jeg springe ud foran en bil. Han nåede at bremse ned, og han var tydeligt rystet. Jeg tror, han tænkte over, at han måske kunne have ramt et barn.

Wilfred Olsen er en af de forældre, der altid følger sine børn over den trafikerede vej. Denne morgen er ingen undtagelse, da Wilfred Olsens to plejebørn 9-årige Moussa og 6-årige Evaana skal i skole.

Næstformand i skolebestyrelsen René Brinch Petersen fortæller, at mange forældre er bekymrede, og at de færreste lader deres børn gå over vejen alene. Foto: Kim Rune

Ønsker lyskurv

Det er omkring et år siden, at fodgængerfeltet blev anlagt, fordi flere forældre i mange år efterspurgte større trafiksikkerhed.

Skoleleder på Espe Skole Vibeke Kryssing Tingberg Munck forklarer, at ønsket dengang egentlig var større.

- Vi ville gerne have haft en decideret lyskurv, der lyser rød, gul og grøn. Men vi fik at vide, at det var der ikke penge til. Og et fodgængerfelt er selvfølgelig en forbedring i forhold til slet ikke at have noget, siger hun.

Vibeke Kryssing Tingberg Munck fortæller, at hun også selv har oplevet, at en bil ikke standsede, da hun skulle over fodgængerfeltet.

René Brinch Petersen fra skolebestyrelsen mener ikke, at fodgængerfeltet i sig selv er nok.

- Det giver en falsk tryghed, for børnene tror, at de bare kan gå over, fordi bilerne skal holde tilbage. Men det er altså ikke alle bilister, der gør det, siger han.