Forældre raser over såkaldte effektiviseringer: Det er skjulte besparelser

Kommunale effektiviseringer vil gå ud over børnene i Faaborg-Midtfyns børnehaver, mener forældre. Ledere har svært ved at finde pengene og udelukker hverken afskedigelser i år eller på sigt.

Faaborg-Midtfyn: Forældre til børn i kommunens børnehaver melder sig nu i koret med tillidsrepræsentanter og skoleledere, som tidligere har kaldt Faaborg-Midtfyn Kommunes såkaldte effektiviseringer for deciderede besparelser.

- Vi synes virkelig, det er en besparelse, som er skjult som effektiviseringer. Groft sagt, så giver det politikerne mulighed for at vaske hænder, siger Louise Vilsbøl, der er formand for forældrebestyrelsen i Område Nord.

Politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommune har besluttet, at kommunen skal effektivisere for 30 millioner kroner i 2019, og oven i det kommer et restbeløb på knap ni millioner fra 2018. Kommunens topledelse sidder netop nu og regner på, hvordan effektiviseringerne på samlet set 39 millioner skal udmøntes.

Effektiviseringer betyder, at arbejdsgangene skal være anderledes og smartere - uden at det går ud over borgerne. Men i et samlet læserbrev skriver alle forældrebestyrelserne på dagtilbudsområdet, at de mener, der er tale om besparelser, som vil gå ud over normeringen og børnene.

- Det rammer os alle sammen lige hårdt, og derfor giver det god mening at gå sammen om det, siger hun om de fire forældrebestyrelsers fælles læserbrev.