For lidt salg i undertøj: Lingeributik i Faaborg har ophørsudsalg

Efter kun et års tid som ejer af Tit-Tit i Østergade har Patrycja Gerlach besluttet at lukke butikken pr. 31. oktober på grund af for lav omsætning.

Faaborg: Uden for lingeributikken hænger gule udsalgsskilte med saftige rabatter, og på Facebook skriver ejeren, Patrycja Gerlach: "Vi holder ophørsudsalg".

Pr. 31. oktober er det slut med at købe lækkert undertøj og badetøj i Tit-Tit Lingeri by Gerlach, som butikken helt nøjagtig har heddet, siden Patrycja Gerlach overtog den pr. 1. august 2018.

Hun fortæller, at det har været dejligt og hyggeligt at have butikken, men at omsætningen er for lav til, at den kan fortsætte.

Derudover ønsker hun ikke at uddybe nærmere, hvad der ligger bag beslutningen - heller ikke, hvad hun så vil lave i stedet.

Hun var netop blevet udlært som salgsassistent i Aldi i Faaborg, da hun for et år siden overtog Tit-Tit i Østergade og dermed tog springet til at blive selvstændig butiksejer.

36-årige Patricja Gerlach er oprindelig fra Polen, men har været i Danmark i 17 år. Hun overtog Tit-Tit fra Birgit Nordholt, der havde drevet butikken siden 2004.