For lange dage i skolen: Demonstrerende elever kæmper for tidligere fri

Ringe: "Vi vil ha' kortere skoledage!", lyder det fra en elev gennem en medbragt megafon. Han sidder på skuldrene af sin kammerat med megafonen i den ene hånd og et banner i den anden. Ham og mere end 50 elever fra Nordagerskolen er denne mandag formiddag mødt talstærkt op foran rådhuset i Ringe. De demonstrerer mod den seneste afgørelse om, at den forhenværende reduktion af timeantallet på Nordagerskolen skal rulles tilbage.

Med passende musiske toner fra blandt andet Michael Jacksons 'They Don't Care About Us' blæsende fra en medbragt højtaler, summer indgangen til rådhuset af ungdommeligt liv og demokratisk ånd. Bannerne med slagord er hævet højt og stemmerne er utvivlsomt på vej mod et hæst eftermæle med alle de kampråb, der lyder for den unge menneskeskare.

I spidsen for dagens demonstration står Benedikte Sauerberg med sine to veninder Victoria Stougaard og Mie Poulsen. De tre piger er overbevist om, at deres demonstration i dag er vigtig for at kunne modarbejde en skolereform, der i følge dem ikke er gavnlig for elevernes ve og vel.

- Vi er mange trætte elever. De lange skoledage kvæler lysten til at gå i skole, da rigtigt mange af os har måtte undvære fritidsinteresser- og arbejde, fordi vores energi er helt opbrugt i slutningen af dagen. Derfor kæmper vi i dag for, at vores utilfredshed kan blive hørt, fortæller Benedikte Sauerberg.

Pigernes demonstrationsplaner startede i fredags uden den store opbakning. De var så småt ved at opgive håbet, da de sociale medier pludselig eksploderede, og deres opslag uden videre blev delt på hele deres årgang. Det gav dem blod på tanden og resulterede i de mange unge stemmer, der mandag råbte enstemmigt.

- Vi håber, at vi i dag kan provokere og promovere. Håbet er, at det her kan starte en bølge gennem resten af landet via sociale medier, og at det samtidig kan være en øjenåbner for politikerne. Det betyder i hvert fald helt vildt meget for os, at så mange er mødt op for at støtte sagen i dag, lyder det fra de stolte arrangører af demonstrationen.