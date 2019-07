For børn: Brug tre dage på minihøjskole på præstegården

Ryslinge Valgmenighed holder for første gang sommercamp for børn i ferien.

Campen er skabt for at styrke fællesskabet i valgmenigheden og i lokalsamfundet og samtidig give børnene nogle gode sommeroplevelser.

- Campen er bygget op af moduler med workshops og alle måltider er inkluderet. På den måde skal man kun koncentrere sig om at være til stede. Det kommer til at være en slags minihøjskole for børn, fortæller valgmenighedspræst Malene Aastrup, som er initiativtager til projektet, i en pressemeddelelse.

Ryslinge: I de første tre dage af august kan børnene i Ryslinge Valgmenighed komme på sommercamp i præstegården. Det er første gang, at Ryslinge Valgmenighed arrangerer campen, der er for børn mellem fire og tolv år.

Plads til flere

Børnene kan deltage enten sammen med en voksen eller alene, hvis de er store nok til det.

Det er frivillige, der arbejder for at stable campen på benene.

- Vi har en stor flok af meget kompetente frivillige, som vil lægge sjæl og timer i at skabe nogle gode dage for børnene, inden skolen starter op igen. Og så foregår det på tværs af generationer, fordi både forældre og bedsteforældre kan være med. Det bliver helt fantastisk at opleve, og jeg glæder mig meget til at se det komme til live, siger valgmenighedspræst Malene Aastrup.

Det er stadig muligt at tilmelde sig sommercampen, og alle kan deltage, uanset om de er medlemmer eller ej. Tilmelding sker til præst Malene Aastrup på maa@ryvm.dk.